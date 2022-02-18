شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية لطلاب المدارس الرياضية بمشاركة 700 طالب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعاليات بطولة الجمهورية الثالثة للمدارس الرياضية الإعدادية الثانوية بنين بنات 2022 بمحافظة بورسعيد وذلك بمشاركة 700 طالب وطالبة من 15 محافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام ودكتور ة مني يحي مستشار الوزير للتربية الرياضية والعسكرية والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، وبمشاركه قيادات و أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وقيادات التعليم ومجالس الأمناء والاباء.

وشاركت طلاب العاب القوي وكرة الطائرة وكرة القدم والهوكي والمصارعة الحرة والكاراتية، حيث تم تكريم الطلاب المشاركين فى البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة تضمنت ورش عمل لتدريب الطلاب والطالبات وموجهين العموم والأوائل لمادة التربية الرياضية علي مستوي الجمهوريةعلي المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والاستثمار في المجال الرياضى.