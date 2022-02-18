شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ5216 مريضا لأبناء الإسماعيلية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فرع الخط الساخن للصندوق بالمركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية الشريك مع الخط الساخن "16023" للصندوق ، لمتابعة آليات العمل في ظل توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،وكان في استقباله عقيد طبيب إيهاب صلاح مدير المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية.

ويعد المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية أحد المراكز الرائدة والشريكة مع الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويقدم المركز الخدمات العلاجية لمرضى الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية ،حيث يتضمن عيادات خارجية وحجز داخلي لمرضى الإدمان ، كما يتضمن قاعات ترفيهية وصالات ألعاب رياضية وصالات بلياردو ووحدات للأشعة وقاعات للأنشطة المختلفة ووحدة الرنين المغناطيسي ومطبخ ومغسلة وكافة الخدمات الطبية لمرضى.

ونقل عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للقائمين على العمل بالمركز، مؤكدا أن هذا المركز يقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة وانه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 5216 مريض إدمان "جديد ومتابعة " على مدار عام 2021 مجانا وفى سرية تامة.

وأكد "عثمان" على وجود تنسيق كامل بين المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية ومركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان التابع للصندوق بمدينة بورفؤاد،بانه عقب انتهاء بعض المرضى من مرحلة سحب السموم، يتم استكمالهم البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذي تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحها العام الماضى للصندوق ويضم مركز العزيمة مبنى التأهيل وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدنى كما يتضمن ورش تدريب مهنى ،"ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول " ضمن العلاج بالعمل.

وكرم المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية" عمرو عثمان " وقام عقيد طبيب إيهاب صلاح مدير المركز بتسليمه درع المركز تقديرا لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وتنفيذ البرامج الوقائية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات .