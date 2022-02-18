شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة داخل البسكويت.. ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بحوزة راكب قادم من ألمانيا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من بروكسل، إشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى قادم من ألمانيا، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة في بعض العلب بأحد الحقائب.

وقام حازم ياسين مدير الحركة بتكليف أحمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 188 شريط ترامادول مخبأة داخل 6 علب بسكويت ومغلفة بورق حرارى.

قرر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالأنابة بتحرير محضر ضبط رقم 39 لسنة 2025، بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.