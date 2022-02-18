شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لمواجهة آثار الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار وظهور اﻷتربة والرياح على الطرق بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الصعيد.

ويشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من مساء الجمعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.