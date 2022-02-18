الرئيس السيسي: جائحة كورونا فاجأت العالم بأكمله والتحرك لها لم يكن سريعا

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا فاجأت العالم بأكمله والتحرك لها لم يكن سريعا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من فعاليات القمة الأوروبية الأفريقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ترأس أمس، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.