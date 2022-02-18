شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزارة الصحة والسكان يوم الأحد المقبل 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للسلطة الفليسطينية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، والسفير الفلسطيني، والسفير الصيني.

وتقام فعاليات تسليم اللقاحات للجانب الفلسطيني، يوم الأحد 20 فبراير بمقر شركة فاكسيرا بالدقي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.