شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: القمة الأفريقية الأوروبية انعكاس حقيقى لدور الشراكة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التواجد اليوم فى القمة الأفريقية الأوروبية انعكاسا حقيقيا لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن فى المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بالمصير المشترك".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الافريقية الأوروبية: "لنتيجة لما بذلته من جهود كلا من فرنسا وجنوب افريقيا على مدار الفترة الماضية.. لبلورة رؤية أفريقية أوروبية مشتركة لدعم القارة الأفريقية.. للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات".