شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الكاتب الصحفى جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، عن عمر يناهز 86 عاما .

وقال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذى علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".