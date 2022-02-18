الرى تكشف أماكن سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات حتى الأحد.. خرائط

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الجمعة، وحتى الأحد 20 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض اليوم مناطق من مطروح والوادى الجديد وجنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم.

فيما يتوقع المركز غد السبت، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار قد تكون غزيرة تصل إلى 20مم بينما تتعرض مناطق من شمال سيناء وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5 إلى 15 مم، وتتعرض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم.

أما عن يوم الأحد فكشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، احتمالية تعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 2 مم، وناشد المركز ضرورة توهى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على شمال سيناء.

في سياق متصل تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الصعيد.