شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: دعم أفريقيا فى المجال الصحى خطوة على طريق الشراكة الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدعم المقدم إلى الدول الافريقية بما فيها مصر لمواجهة تداعيات كورونا، يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التى نسعى إليها فى المجال الصحي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الافريقية الأوروبية: "ندعو الشركاء من الدول الصديقة إلى تعزيز الجهود المبذولة فى هذا المجال.. لدعم الدول الأفريقية.. وتوفير الدعم اللازم والمستدام.. لسد الاحتياجات الصحية وتعزيز الاليات الدولية لتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة.. واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها".