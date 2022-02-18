شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات اليوم الثانى للقمة الأفريقية الأوروبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل خلال كلمته فى اليوم الثانى أمام القمة الأوروبية الأفريقية.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوربية، قائلا: "اسمحوا لي أن أصف اليوم ده.. وهذا الصباح بأنه صباح جميل مفعم بالأمل.. ومفعم بالسعادة.. والمبادرة دى كل من ساهم فيها واشترك فيها.. الجائحة فاجأت العالم كله.. وبالتالي التحرك لها لإيجاد لها كان سريع وإن خد بعض الوقت.. لكن احنا بنقول فى أفريقيا أن نصل متأخرين خير من ألا نصل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية: "أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية للحصول على الدعم وتتلقى التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات.. وغيرها من العقاقير الطبية المهمة.. لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ترأس أمس، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.