شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نقدر اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية، قائلا: "اسمحوا لي أن أصف هذا الصباح بأنه صباح جميل مفعم بالأمل.. ومفعم بالسعادة.. والمبادرة دى كل من ساهم فيها واشترك فيها.. الجائحة فاجأت العالم كله.. وبالتالي التحرك لها لإيجاد لها كان سريع وإن خد بعض الوقت.. لكن احنا بنقول فى أفريقيا أن نصل متأخرين خير من ألا نصل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية: "أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية للحصول على الدعم وتتلقى التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات.. وغيرها من العقاقير الطبية المهمة.. لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية".