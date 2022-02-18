شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر للسحب وتوقعات بأمطار متفاوتة الشدة اليوم تصل حد السيول بسيناء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الساعات الاولي اليوم على غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت : وتنتقل وسط اليوم الى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حيث يأخذ النصيب الاكبرمن الامطار؛ ويتعمق يوم السبت لتكون ذروته علي شرق البلاد يصل حد السيول علي سيناء والبحر الأحمر خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات.

و يشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الصعيد .

ويشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من مساء الجمعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 03.