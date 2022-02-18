شكرا لقرائتكم خبر عن الاسراء والمعراج 28 فبراير.. ودار الإفتاء: الاحتفال بها جائز شرعًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الاسراء والمعراج توافق ذكراها يوم الاثنين 28 فبراير الجارى، والذى يوافق 27 من شهر رجب لعام 1443 هجرياً ، وأجابت دار الافتاء المصرية على سؤال حول عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت وأن ذلك بدعة.
خطبة الاسراء والمعراجوأدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، ضمن خطة خطب الجمعة خلال شهر فبراير الجارى.
وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، بالإضافة إلى الالتزام بالوقت المحدد للخطبتين الأولى والثانية "10 دقائق"، مراعاة للظروف الراهنة.
كما نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، ترجمة خطبة الجمعة بعنوان " الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى" إلى 18 لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن خطتها لنشر خطب الجمعة مترجمة.