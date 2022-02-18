شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة توجه رسالة غاضبة لعروس الإسماعيلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على واقعة ضرب عريس لعروسته فى الزفاف بالاسماعيلية ، حيث عبرت عن غضبها واستيائها من الواقعة .

وقالت مايا مرسى فى تدوينه لها عبر صفحتها : يا راجل "الرجال لا يضربن النساء "، يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح ، ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.

وتابعت : يا عروسة انتى عملتى صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك ومش هنستغرب ابدا ان يتهور عليكي ويقتلك او يضربك امام اولادك او في الشارع تاني وانت معك الولاد.. غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الاسرة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، واقعة مؤسفة بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة، وأخذ يوجه لها اللكمات والصفعات دون النظر إلى أى اعتبارات أخلاقية أو عائلية.

تفاصيل الواقعة، حين ذهب عريس لأخذ عروسته من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجأ بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، مما جعله يستشيط غضبًا، ويعتدي بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.