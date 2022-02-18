شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لصرف مقررات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجارى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك دعمًا من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة السوداني بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

ويتلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرا من رؤساء الشركات التابعة يفيد بوجود ‏مخزون استراتيجى من السلع التى تصرف على بطاقات التموين يصل إلى أكثر من ثلاثة ‏أشهر، كما تلقى الوزير تقريراً ‏من مديرى مديريات التموين بالمحافظات حول الموقف من توافر الدقيق ‏للمخابز المخزون الاستراتيجى من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم.