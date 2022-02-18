شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق": بدء التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية بمارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط بدء التشغيل التجريبى مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان خلال الشهر المقبل، حيث تجرى حاليا الاختبارات والتجارب.

ويجرى التجهيز لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70 كم وعدد 12 محطة وبدء تشغيلهما تجريبيا بدون ركاب، حيث تمتد هذه المحطات ابتداء من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان بالسلام مرور بالعبور والشروق وبدر وصولا إلى العاصمة الإدارية ومداخل العاشر من رمضان.

ومخطط تتولى شركة PATP Dev الفرنسية إدارة وتشغيل وصيانة قطارات مشروع القطار الكهربائى بعد افتتاحه دون التدخل فى تحديد سعر التذكرة.

ومشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 103 كم ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.