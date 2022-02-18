شكرا لقرائتكم خبر عن الأخدود العلوى.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار وموعد ذروتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى يسمى "الأخدود العلوى" يضرب مصر من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأشارت عضوة المركز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الخليج 365"، أن هذه الحالة هى حالة جوية سريعة تبدأ من بعد ظهيرة اليوم الجمعة حتى يوم الأحد، وتكون ذروتها يوم غدا السبت، حيث يصاحب الحالة سقوط أمطار، ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية على مدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الصعيد .

ويشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من مساء الجمعة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 03 .