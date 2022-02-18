شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

ويتشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية، ود. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.

كما يضم د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمي، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، ود. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. محمد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ود. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.