شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد للأمطار والسيول بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا، للتعامل مع التغيرات الجوية المحتملة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، غرف العمليات بالشركات التابعة بالمتابعة المستمرة، والتنسيق الفورى مع الشركة القابضة والجهات التنفيذية المختلفة، واستعداد فرق التشغيل والصيانة للعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة، ونشر سيارات رفع المياه والبدلات في النقاط الساخنة وتطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

وكانت شركة القاهره للصرف الصحي قد أعلنت نشر معداتها على المحاور الرئيسية في تمام الساعه السابعه صباح اليوم، والتى بلغ عددها 125معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه على مستوى المحافظة، كما نشرت شركة مياه الشرب بالجيزه معداتها في الساعه الثالثه عصراً مع التركيز الانتشار بنقاط جنوب محافظة الجيزة بعدد بعدد 100 معدة؛ استعدادا للأمطار المتوقعة.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بنشر السيارات و البدلات اعتبارا من صباح اليوم وان إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة140 سيارة وبدالة، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد تم تجهيز خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة.