شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نبذل جهودا كبيرة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ المحافظين يبذلون جهودا كبيرة جدا للتنسيق مع المديريات للتعاون مع حماية الأراضي واللجان المشكلة.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بإعداد مشروع قانون لبحث إمكانية سحب قطعة الأرض التي يتم التعدي عليها من مالكها واعتبارها جريمة مخلة بالشرف نظرا لأهميتها وخطورتها على المجتمع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اللجان المشكلة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية تنسق مع حماية الأراضي التي تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أن الأطراف المتعاونة في هذا المحور كثيرة جدا.

وأوضح: "أطلقنا خط ساخن لأن المواطن نفسي أصبح يعي خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتلقينا اتصالات من المواطنين بوجود التعديات، وحولنا هذه البلاغات إلى المختصين الذين يشكلون لجان فورا للنزول على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحويل المعتدين إلى النيابة العسكرية".