"تحليل مخدرات وتنفيذ أحكام.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، 123 قضية مخدرات وتنفيذ 57196 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 123 قضية مخدرات بإجمالي 130 متهما، 37 متهما هاربا، وضبط 7 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 301 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26078 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 6 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.