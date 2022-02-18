الداخلية تشن حملة أمنية لضبط تجار الكيف في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عناصر إجرامية بنطاق محافظات "الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية".

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصرين إجراميين) وبحوزتهما (عدد 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية – هاتف محمول) .

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود ، وبحوزته (عدد 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات معدنية) .

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (عدد 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.