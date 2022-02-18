"كلنا واحد".. قوافل الداخلية الإنسانية تجوب الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية؛ للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظة الفيوم.

وتم توجيه قافلة بالاشتراك بين قطاعي "حقوق الإنسان والخدمات الطبية" لقرية منشأة سكران بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم توزيع العديد من المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على المواطنين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار "كلنا واحد.. معك في كل مكان".

وشارك في القافلة فريق طبي من مختلف التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.