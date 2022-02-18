"محبس وفنطاس".. خطة عصابة الـ9 لسرقة الوقود من خطوط الأنابيب بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، تشكيل عصابي بمطروح تخصص في سرقة المواد البترولية.

تلقى قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح بلاغا من مسئول بإحدى شركات البترول، بأنه أثناء قيام العمال بالشركة بالمرور على خط أنابيب البترول الخام الخاص بالشركة بدائرة القسم، شاهدوا شخصان وبجوارهما سيارة نقل "فنطاس" حال قيامهما بتركيب محبس على الخط وشروعهما في سرقة البترول من خط الأنابيب ولدى مشاهدتهما لاذا بالهرب تاركين السيارة.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم ( 9 متهمين) تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه نظراً لمعرفة أحدهم بأماكن تواجد خطوط البترول قاما بالاتفاق مع المتهمين على سرقة المواد البترولية من خطوط البترول وأن أحدهم مسئول عن قيادة السيارات المحملة بالمواد البترولية المستولى عليها وأخرين مسئولين عن تركيب المحبس على خط البترول، وقيامهم بتحميل المواد البترولية المستولى عليها على السيارات المضبوطة ونقلها وبيعها وسابقة قيامهم بنقل المواد البترولية من ذات المحبس عدة مرات سابقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.