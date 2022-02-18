"ليلة حمرا اتقلبت دم".. كيف تخلص العشيق وشقيقته من سيدة كفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم بقتل سيدة كفر الشيخ.

تلقى مركز شرطة بلطيم بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا بغياب إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز عن مسكنها.

وتم تشكيل فريق البحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ توصلت جهوده إلى أن المتغيبة تربطها علاقة (بأحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

وبتاريخ تغيبها كانت على موعد لمقابلته وحدثت بينهما مشادة كلامية وحاولت تهديده بقطعة سلاح أبيض "سكين" فما كان منه إلا أن قام باستخلاص "السكين" وقام بطعنها بعدة طعنات متفرقة بالجسم مما أدى لوفاتها، وعقب ذلك استعان بشقيقته وقاما بنقل الجثة بسيارته إلى دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة وإلقائها بترعة بالقرب من قطعة أرض يقوم باستصلاحها وزراعتها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وشقيقته وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.