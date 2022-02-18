"جلب وتصنيع وترويج".. ليلة سقوط عصابة الكيف بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب وإعادة تصنيع وترويج المواد المخدرة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهما "520 أمبول مخدر، مبلغ مالي، هاتفان محمول" وبمواجهتهما أقر بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من عنصرين من العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال تصنيع وإعادة تدوير العقاقير المخدرة والمؤثرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيران حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزتهما ( 1650 أمبول مخدر – 100 قرص مخدر - كمية كبيرة من المنشطات معدة للتعبئة – أدوات ومعدات خاصة بإعادة تعبئة تلك العقاقير - مبلغ مالي، هاتفان محمول.. بمواجهتهما أقرا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة والعقاقير المؤثرة والأدوات الخاصة بالتصنيع وإعادة التعبئة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) تخصصت في مجال الجلب وتهريب العقاقير المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتها ( 590 أمبول وقرص مخدر – مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.