رئيس "النواب" يعقد لقاءات على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة أمس.

والتقى المستشار الدكتور حنفي جبالي مع صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي ،ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على هامش المؤتمر.

وثمن جبالي بجهود صقر غباش وقيادته الحكيمة للاتحاد البرلماني العربي، مُشيداً بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والذي يتجلى في التنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن بالغ شكره لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، واصفاً إياها بأنها بيت العرب، وأن الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً، مُشيداً بالطفرات التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وعلى هامش المؤتمر أيضا، التقى رئيس مجلس النواب، بنظيره الاردني عبدالكريم الدغمي، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن سعادته واعتزازه بتواجده في مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكداً حرص الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على العلاقات مع مصر، مُشيداً بالإنجازات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى هامش المؤتمر أيضا، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع نظيره العراقي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لقاء تناول فيه العلاقات والتعاون بين القاهرة وبغداد.

وقدم جبالي التهنئة لنظيره العراقي على تجديد الثقة له وانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.

من جانبه، أكد الحلبوسي عمق ورسوخ العلاقات المصرية – العراقية قيادة وشعباً، مؤكداً على حرص العراق على التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر والثلاثي مع العراق، مُوجهاً الدعوة للمستشار جبالي لزيارة العراق.

وعلى الصعيد ذاته، التقى جبالي، مع سعيد محمد محمود رئيس الوفد البرلماني الصومالي المُشارك في المؤتمر حيث أكد حرص مصر الحثيث على تعزيز العلاقات المصرية – الصومالية خاصة على الصعيد البرلماني، مُبدياً دعم مصر الكامل على كافة الأصعدة للصومال في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني الصومالي سعادته البالغة بزيارة مصر ومشاركته في المؤتمر، مشددا على مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي ومُستعرضاً تاريخ الدعم المصري للصومال ومساعدتها على التحرر من الاستعمار.

كما أكد على حرص الصومال على العلاقات الأزلية مع مصر، لافتا إلى دعم الصومال للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، مؤكداً على أن كل ما يضر مصر يضر الصومال، مُطالباً بتعزيز التعاون البرلماني المصري - الصومالي في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية الكبيرة.