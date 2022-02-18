أمطار تصل لسيول.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد الذروة لموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، اليومين المقبلين.

وقالت غانم لمصراوي، إن موجة الطقس السيئ تبدأ بعد صلاة الجمعة، وتستمر حتى صباح الأحد المقبل، وتتعرض البلاد، لظاهرة الأخدود العلوي وهو المنخفض الجوي المتواجد في طبقات الجو العليا، ويؤثر على جمهورية مصر العربية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، إن البلاد تشهد سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على أغلب المحافظات، منها محافظات شمال الصعيد والبحر الأحمر ومدن القناة وسيناء، حيث تكون الأمطار متوسطة وتصل إلى رعدية أحيانا قد تصل إلى سيول، مشيرة إلى أن ذروة الطقس السيئ تكون غدا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الساعات الأولى ليوم الجمعة، على غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.