لمدة 12 ساعة.. مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 13 منطقة بالمحافظة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (المطرية - عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية - الشيراتون - الملتقى العربي - النزهة الجديدة - الحجاز ومتفرعاته - جامع الفتح ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية - ميدان تريومف - الهايكستب - شارع البترول - فريد سميكة ومتفرعاته)، اعتبارا من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 19-2-2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال تغيير محابس بمحطة مياه مسطرد، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.