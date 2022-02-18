مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بمجهودات مصر في انتاج لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس بمجهودات الحكومة المصرية في انتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعرب جبريسيوس، في كلمته اليوم (الجمعة) خلال فعاليات الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي لليوم الثاني على التوالي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بإعلان حكومات الدول الافريقية "مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس" في بدء انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا قامت بانتاج لقاح فيروس كورونا بناء على المعلومات المتاحة والمعلن عنها حول تركيب هذه اللقاحات، معربا في الوقت نفسه عن أمله في قيام الدول الافريقية بانتاج المزيد من التطعيمات الخاصة بالأمراض الاخرى مثل السل والسرطان.

وأكد جبريسيوس أن منظمة الصحة العالمية ستعمل مع الشركات والحكومات في كل الدول الأفريقية لتطوير خارطة طريق للتدريب والانتاج بناء على قدراتهم وحاجاتهم، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لمجهودات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في مساعدة الدول في إنتاج لقاحات كورونا.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ـ في ختام كلمته ـ المجتمع الدولي بالمشاركة في جعل القارة الافريقية أكثر صحة وسلامة من الأمراض.​