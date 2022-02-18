السيسي: دعم الدول الإفريقية لتصنيع اللقاحات خطوة نحو الشراكة الشاملة في المجال الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التي تتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وقال السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الدور السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، الجمعة، بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، إن وجودنا هنا اليوم، انعكاس حقيقي لم يُمَكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه، بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك، ونتيجة للجهود التي بذلتها فرنسا وجنوب إفريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية إفريقية أوروبية مشتركة، لدعم القارة الإفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات.

وأثنى الرئيس على الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي يساهم في تمكين الدول الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وهو ما يصب في إطار حماية العالم أجمع من آثار الجائحة .

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذه الخطوة تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل لإنتاج اللقاح، سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الإفريقية الشقيقة، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والصناعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم وضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر وأيضا دعم الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

وواصل الرئيس:"أود التأكيد على أن هذه الدعم الذي ستحصل عليه الدول الإفريقية، إنما هو خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التي نسعى إليها في المجال الصحي وندعو شركائنا من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.​