شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، وذلك فى اطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الاراضى الزراعيه وردع المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة بإزالة 35 حاله بناء مخالف وتعدى على الارضى الزراعية وأملاك الدولة بحى الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشاة القناطر وأبو النمرس، حيث قام مركز ومدينة العياط بإزالة 6 حالات تعدى بالبناء على أرض ولاية الصرف على مساحة 240م، كما قام حى الوراق بتنفيذ 19 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمناطق جزيرة محمد وطناش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة ابو النمرس تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت ازاله اعمال بناء الدور الاول على مساحة 90 م بالإضافة الى إزالة اعمال بناء أعمده وحوائط على مساحة حوالى 120م وذلك بناحية عزبة هدى شعراوى ترسا بمنيل شيحه كما تم ازالة مخالفه بناء دور بعقار بشارع العرب بنزلة الأشطر .

وقام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزاله مخالفه بناء بقرية عبدالصمد بمساحه 200م بمنطقة حوض الجنينه البحرى واخرى بمساحة 40م بمنطقة وردان تعدى على أراضى زراعية بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف على أراضى زراعية بمنطقة جزاية بقرية نكلا وإزاله مخالفه فى المهد بقرية الاخصاص على مساحه 80م وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .