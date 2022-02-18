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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيه.

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 25‏ جنيه .

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيه.

- برتقال بصرة 7 جنيه.

- برتقال بلدى 5 جنيه.

- الفراولة 14 جنيه.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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