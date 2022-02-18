شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 34 ألف طن زيت خام لصالح البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء كمية 34500 طن زيت خام مستورد، منها كمية 28500 طن زيت عباد خام مستورد، و 6 آلاف طن زيت صويا خام مستورد، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية خاصة سلعة الزيت .
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن إجراء مناقصة زيت مستورد رقم (15) لعام 2022/2021 كمية 30 ألف طن زيت صويا و 10 ألاف طن زيت عباد، وحددت فترة وصول الزيت الخام خلال الفترة من 5 إلى 25 ابريل القادم فى العام الجارى 2022.
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 ابريل 2022 ، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية ومنها سلعة الزيت .