شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 2504 أطنان بضائع و438 شاحنة و361 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2504 طن بضائع عامة ومتنوعة و 438 شاحنة و 361 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 903 طن بضائع عامة ومتنوعة 218 شاحنة و 5 ملاكى.

كما شملت حركة الواردات تداول 1601 طن بضائع عامة ومتنوعة 220 شاحنة و356 ملاكى ومتواجد 10 سفن على ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 64 شاحنة و 6 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 77 شاحنة و 14 ملاكى وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 3 ملاكى و السفينة امل بحمولة 70 شاحنة و 1 ملاكى .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 55 شاحنة بحمولة 469 طن بضائع عامة و 116 طن بضائع ترانزيت الى ليبيا . وتصدير 40 شاحنة بحمولة 903 طن بضائع عامة و 1 ملاكى ، استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 336 سيارة ملاكى و 24 شاحنة باجمالى وزن 1016 طن .