شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 2504 أطنان بضائع و438 شاحنة و361 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
كما شملت حركة الواردات تداول 1601 طن بضائع عامة ومتنوعة 220 شاحنة و356 ملاكى ومتواجد 10 سفن على ارصفة الموانئ .
واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 64 شاحنة و 6 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 77 شاحنة و 14 ملاكى وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 3 ملاكى و السفينة امل بحمولة 70 شاحنة و 1 ملاكى .
كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 55 شاحنة بحمولة 469 طن بضائع عامة و 116 طن بضائع ترانزيت الى ليبيا . وتصدير 40 شاحنة بحمولة 903 طن بضائع عامة و 1 ملاكى ، استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 336 سيارة ملاكى و 24 شاحنة باجمالى وزن 1016 طن .