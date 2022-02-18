شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام بالفيوم وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 18 فبراير، توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، وذلك ضمن الدفعة الثالثة لتوزيع اللحوم التي انطلقت أمس الخميس لتوزيع 25 طنًا من اللحوم، حتى الأربعاء 23 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن توزع الوزارة اليوم 3 أطنان من اللحوم على على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى (الفيوم، بورسعيد)، بواقع 2 طن لمحافظة (الفيوم) و1 طن لمحافظة (بورسعيد).

وبما يتم اليوم إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (57) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.