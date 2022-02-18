شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة وانتظام الحركة بطرق القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة المرور سيولة وانتظام في حركة السير، صباح اليوم الجمعة، بطرق ومحاور القاهرة والجيزة، حيث انتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، لمواجهة وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

كما تميزت حركة السيارات بالسيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظاما في حركة المرور، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.