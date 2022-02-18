شكرا لقرائتكم خبر عن 54% من القراء يتوقعون تراجع التعدى على الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين، توقع غالبية القراء تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين.

وتوقع 54% من القراء تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين، بينما عارض 46% من القراء تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين.



