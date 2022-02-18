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54% من القراء يتوقعون تراجع التعدى على الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين، توقع غالبية القراء تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين.

وتوقع 54% من القراء تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين، بينما عارض 46% من القراء تراجع جرائم التعدى على أراضى الزراعة مع تغليظ عقوبات المخالفين.


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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