شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وهطول أمطار وتعرض البلاد للأخدود العلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة الخليج 365، توقعات هيئة الأرصاد المصرية، تعرض البلاد لمنخفض جوي يسمى "الأخدود العلوى" سيضرب مصر اليوم الجمعة، وهوامتداد لمنخفض جوي لطبقات الجو العليا، وهي حالة من حالات عدم الاستقرار التى اعتادت عليها مصر فى فصل الشتاء، وستبدأ من بعد ظهيرة يوم الجمعة حتي يوم الأحد، وستكون ذروتها غدا السبت ، ويصاحب الحالة سقوط أمطار، ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية على مدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستشمل أغلب مناطق الجمهورية، وستختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، وستصل فى بعض المحافظات إلى السيول مثل محافظات الصعيد، كما أن المنخفض سيؤدى إلى حالة تقلبات بالطقس على شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتى تصل لـ15 درجة على القاهرة بانخفاض 3 إلى 14 درجة.

وأصدرت هيئة الأرصاد المصرية بيانا أوضحت فيه أن البلاد ستتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الساعات الأولى اليوم الجمعة على غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتنتقل وسط اليوم الى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حيث يأخذ النصيب الأكبر من الامطار؛ ويتعمق يوم السبت لتكون ذروته علي شرق البلاد يصل إلى حد السيول علي سيناء والبحر الأحمر خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات لذا يرجى توخي الحذر هناك.