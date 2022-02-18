شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، كما يؤدى الوزير خطبة الجمعة بأحد مساجد المحافظة، على هامش افتتاح المسابقة، وذلك فى إطار الاهتمام بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة فى ذلك.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا، وتجديدًا و87 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. حسن عمر – القبلية - المطرية

مديرية أوقاف الأقصر

2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا

3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول

5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث

6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان

7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان

8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان

مديرية أوقاف البحيرة

9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية

مديرية أوقاف البحر الأحمر

10. الزهراء- مدينة القصير

مديرية أوقاف المنوفية

11. الفتح – الماي – شبين الكوم

12. التوبة – البتانون – شبين الكوم

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

13. شهداء – عنك - الغرق

مديرية أوقاف أسيوط

14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح

مديرية أوقاف السويس

15. النور – الفرز – حي السويس.