شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 9 قوافل دعوية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 9 قوافل دعوية فى القاهرة والمحافظات، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الوزارة بالقوافل الدعوية، التى تجوب جميع المناطق، ووفاءً بأداء رسالتها فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتحصين النشء من أى فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

ومن المقرر أن يؤدى أعضاء القوافل الدعوية خطب الجمعة فى المحافظات بعنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، ففى القاهرة تطلق الوزارة قافلة دعوية إلى مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا"، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف، حيث تضم القافلة 5 علماء من الأوقاف و5 آخرين من الأزهر الشريف، وهم:

1. د/ سعيد حامد مبروك - مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة - أنوار المصطفى

2. الشيخ/ أحمد محمود خميس فرج - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - الرحمة

3. د/ ربيع عبد الرازق أحمد غازي- مفتش بإدارة شرق مدينة نصر - الهداية

4. الشيخ/ علاء إبراهيم عبد الرحيم - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - أهل القرآن

5. الشيخ/ أحمد مشحوت محمد حسان - عضو المركز الإعلامي - الشيخ كشك

6. الشيخ/ محمد أنور يونس صديق - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - أبو عبيدة بن الجراح

7. الشيخ/ عبد الله السيد رحيم - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - الرحمن

8. الشيخ/ محمد عمر إسماعيل السيد - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - الرحمة

9. الشيخ / محمد عبد اللطيف عبد الغني كيلاني - عضو الإدارة العامة للمراكز الثقافية - الرحمن (محمد كامل)

10. الشيخ/ مصطفى عادل منصور - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - سيد المرسلين

كما تطلق الوزارة 8 قوافل دعوية إلى 8 محافظات وهى:

أولًا: مديرية أوقاف البحيرة (وادي النطرون)

ثانيًا: مديرية أوقاف الشرقية (العاشر من رمضان)

ثالثًا: مديرية أوقاف الإسكندرية ( العامرية)

رابعًا: مديرية أوقاف مطروح (السلوم)

خامسًا: مديرية أوقاف المنيا (أبو قرقاص)

سادسًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد (الداخلة)

سابعًا: مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين)

ثامنًا: مديرية أوقاف بني سويف (سمسطا)