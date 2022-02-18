شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصطلحات الكرازة ومرقس والكراسى الرسولية فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم الكنيسة الأرثوذكسية خمسة كراسى رسولية فى العالم أجمع، فى أورشليم بالقدس وفى أنطاكية بسوريا وفى الإسكندرية بمصر، والذى يعتبر الوحيد فى أفريقيا وفى روما وفى القسطنطينية.

وكان البابا تواضروس الثانى أوضح فى لقاء تليفزيونى أن كلمة الكرازة تعنى تقديم اسم المسيح للشخص الذى لا يعرفه وكلمة المرقسية تعود للقديس مارمرقس أول من أدخل المسيحية لمصر، وكلمة مرقس تعنى مطرقة وتقابل فى اللغة العربية كلمة طارق.

ويعتبر القديس مار مرقس الرسول أول من أدخل المسيحية إلى مصر جاء إلى مدينة الإسكندرية على الأرجح سنة 60 م، من الجهة الغربية قادمًا من الخمس مدن.

واختفت شخصية القديس مرقس فى سفر الأعمال، حيث سافر إلى مصر وأسس كنيسة الإسكندرية بعد أن ذهب أولًا إلى موطن ميلاده "المدن الخمس" بليبيا، ومن هناك انطلق إلى الواحات ثم الصعيد ودخل الإسكندرية عام 61 م من بابها الشرقى.