شكرا لقرائتكم خبر عن 28 فبراير ذكرى الإسراء والمعراج.. ودار الإفتاء: الاحتفال بها مستحب ومشروع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافق ذكرى الاسراء والمعراج يوم الاثنين 28 فبراير، والتى توافق 27 من شهر رجب لعام 1443 هجرياً ، وأجابت دار الافتاء عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت وأن ذلك بدعة، وجاء رد الدار كالآتى:
المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.