شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 12 مسجدا جديدا و3 أخرى صيانة وترميما بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم (15) مسجدًا، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه (582) مسجدًا، منها (495) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(87) مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. حسن عمر – القبلية - المطرية

مديرية أوقاف الأقصر

2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا

3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول

5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث

6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان

7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان

8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان

مديرية أوقاف البحيرة

9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية

مديرية أوقاف البحر الأحمر

10. الزهراء- مدينة القصير

مديرية أوقاف المنوفية

11. الفتح – الماي – شبين الكوم

12. التوبة – البتانون – شبين الكوم

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

13. شهداء – عنك - الغرق

مديرية أوقاف أسيوط

14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح

مديرية أوقاف السويس

15. النور – الفرز – حي السويس