شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 12 مسجدا جديدا و3 أخرى صيانة وترميما بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم (15) مسجدًا، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه (582) مسجدًا، منها (495) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(87) مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. حسن عمر – القبلية - المطرية
مديرية أوقاف الأقصر
2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا
3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا
مديرية أوقاف الفيوم
4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول
5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث
6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان
7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان
8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان
مديرية أوقاف البحيرة
9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية
مديرية أوقاف البحر الأحمر
10. الزهراء- مدينة القصير
مديرية أوقاف المنوفية
11. الفتح – الماي – شبين الكوم
12. التوبة – البتانون – شبين الكوم
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
13. شهداء – عنك - الغرق
مديرية أوقاف أسيوط
14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح
مديرية أوقاف السويس
15. النور – الفرز – حي السويس