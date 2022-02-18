شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال إنشاء المونوريل فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق كلى لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر لمنع زحام السيارات، أثناء استكمال أعمال مشروع المونوريل، ورفع الكمرات المعدنية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع المونوريل، ورفع الكمرات المعدنية بشارع ذاكر حسين بمنطقة مدينة نصر، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع ذاكر حسين بالوصلة من شارع عبد الله العربى حتى شارع إبراهيم أبو النجا، مع تحويل حركة المرور القادم من شارع عبد الله العربى يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ بدوى، فيسارا للعودة إلى شارع ذاكر حسين، على أن يتم تنفيذ الأعمال وحتى " يوم الأربعاء" الموافق 23/2/2022 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.