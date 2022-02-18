شكرا لقرائتكم خبر عن الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى.. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، ضمن خطة خطب الجمعة خلال شهر فبراير الجارى.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، بالإضافة إلى الالتزام بالوقت المحدد للخطبتين الأولى والثانية "10 دقائق"، مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقها الإلكترونى، موضوعات خطب شهر فبراير 2022م- رجب 1443هـ، حيث جاء عنوان خطبة الجمعة الأولى المقرر لها اليوم 4 فبراير 2022م - 3 رجب 1443هـ " الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية "، و الجمعة الثانية - 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ: "مخاطر الطلاق".

فيما حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة الثالثة - 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، والجمعة الرابعة - 25 فبراير 2022م - 24 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و87 مسجدًا صيانة وترميمًا.