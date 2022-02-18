شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ المجلس الملى العام فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الأقباط الأرثوذكس فى مصر بانتخاب أعضاء المجلس الملى، الذى يختص بالنواحى الإدارية وغير الدينية فى حياة الكنيسة.

فى فبراير من عام 1874 م كان بطرس باشا غالى هو أبرز أبناء طائفته، إذ كان وكيلاً لإحدى الوزارات، كما كان على صلة قوية بالخديوى إسماعيل ورجاله، وتبنى بطرس غالى باشا فكرة المجلس الملى، وإستصدر بالفعل أمراً عالياً من الخديوى إسماعيل بتشكيل أول مجلس ملى للأقباط وكان ذلك في فبراير 1874 م وأنيط بالمجلس الجديد أن يحدد اختصاصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية.

وصدر الأمر العالى من الخديوى توفيق بلائحة المجلس الملى للمرة الأولى في يناير 1874.

ويتشكل المجلس من أربعة وعشرين عضو (رجال ونساء) ينتخبهم الأقباط فى مصر، ويرأس المجلس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.