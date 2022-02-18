شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب التقدم بمسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة القاهرة النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعى"، التى تنظمها الجامعة فى مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات، وتكون مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعى هى: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية فى مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).

وتتضمن مجالات المسابقة مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار (الآداب والفنون والعلوم والوعى بالقضايا المجتمعية وحل المشكلات)، ويبلغ مجموع الجوائز 120 ألف جنيه وقبول المشاركات فى المسابقة مستمر حتى 30 أبريل 2022.

ومن المقرر أنه سيتم منح ثلاث جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للطلاب الفائزين فى كل مجال من مجالات المسابقة بالإضافة إلى تنظيم احتفالية لتكريمهم وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أن الجامعة ليست مكانًا لتلقى العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقات التى تنظمها الجامعة تُتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات لدى الطلاب فى مجالات مختلفة والتعبير عنها ودعمها، بما يساهم فى إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعي هي: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية في مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).