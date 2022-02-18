شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا "مرتفعة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن من غزو محتمل من قبل روسيا على الجارة أوكرانيا فى خطاب ألقاه الجمعة بالبيت الأبيض، واصفا احتمالية الهجوم الروسى بالـ"مرتفعة جدا" نظرا لعدم انسحاب القوات الروسية المتمركزة على الحدود بين البلدين، وفقا لما نشرته وكالات أنباء عالمية.

وجدد بايدن تصريحات وزير خارجيته أنتونى بلينكن التى حذر فيها الأخير من تدابير روسية لخلق ذريعة تشعل فتيل الحرب بين موسكو وكييف، مضيفا بأن معلومات استخبارية تتوقع أن تختلق روسيا حادث مزيف بداخلها من شأنه تبرير أى غزو مستقبلى للقوات الروسية الرابضة على الحدود.

وصرح بايدن بأن موسكو لم تسحب جنودها من الحدود عكس ما وعد مسؤوليها من قبل، بل هم فى ازدياد، معتبرا الخطوة استعداد لشن هجوم عسكرى ضد أوكرانيا.

وأضاف بايدن بأنه لا يخطط لأى مقابلة فى القريب العاجل مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.